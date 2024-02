Casetta di vetro aperta ai disabili | il Mid sollecita sui tempi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNessuno è perfetto talent caffè aperto ai diversamente abili il M.I.D. chiede:” Dov’è finito il progetto? Avellino da Marzo dello scorso anno attende, così come annunciato tempo fa dallo stesso Sindaco di Avellino Gianluca Festa e dalla sua amministrazione, l’apertura delladidi Piazza Kennedy che vedeva la collaborazione dei diversamente abili sotto gli aspetti dell’inclusione sociale e lavorativa.Un luogo quest’ultimo aperto anche alle iniziative culturali attraverso mostre, presentazione di libri e tanto altro. Ci chiediamo e chiediamo al Sindaco Festa e alla sua amministrazione quanto Avellino debba ancora attendere per l’esecutività del progetto? Esiste da parte sua la volontà di rendere fruibile realmente la struttura attraverso lo sviluppo di questo progetto? Fiduciosi restiamo in attesa di ...