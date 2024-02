‘Caserta Decide’ protocolla una interrogazione urgente per la sospensione dei lavori a Piazza Suppa

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Nonostante le continue rassicurazioni del Sindaco sulla interruzione del progetto per il rifacimento di, ieri mattina i residenti di Tuoro si sono svegliati con le ruspe in azione. Gli alberi ad alto fusto sono stati abbattuti e nulla si sa circa un cronoprogramma, ma, soprattutto, a questo progetto gli abitanti di Tuoro si sono fortemente opposti fin dal suo annuncio” dichiara Raffaele Giovine, Consigliere di Caserta Decide.è l’unicadella frazione di Tuoro con un’area verde, uno spazio per bambini, una piccola arena. Era un presidio di socialità in una frazione molto spesso dimenticata dalle Amministrazioni. Nel 2017 viene annunciato un finanziamento pubblico di 18 milioni di Euro per la riqualificazione delle periferie e ...