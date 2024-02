Casal di Principe | bloccato mentre cerca di gettare cocaina nel WC | arrestato 47enne pusher

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)di. È statotentava di disfarsi di una scatolina in metallo conteneteildidi(Caserta)dai carabinieri della compagnia locale per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Erano le 10.15 quando i militari dell’Arma hanno bussato alla porta di casa dell’uomo che, alla loro vista, si è immediatamente diretto nel bagno dove è statotentava di disfarsi, gettandola nel water, di una scatolina in metallo che si è poi accertato contenere 24 dosi diper un peso complessivo di 5,075 grammi. Sempre all’interno della stanza bagno, sul davanzale della finestra, i militari hanno rinvenuto ...

Casal di Principe . Casal di Principe si trova in pieno fermento politico in vista delle prossime elezioni amministrative. In un contesto di ... (casertanotizie)

Dosi di stupefacenti in una scatola di caramelle. 47enne arrestato: E’ stato bloccato mentre tentava di disfarsi di una scatolina in metallo contenete cocaina. E’ accaduto questa mattina a Casal di Principe dove i carabinieri della sezione operativa della locale ...

Un sacerdote scultore firma la statua per don Peppe Diana, ucciso dalla camorra 30 anni fa: «È il momento in cui don Diana sta per cadere a terra colpito dai proiettili del killer, ma non cade, perché gli eroi non muoiono». Lo ha rappresentato così lo scultore don Battista Marello, prete per ...

Dopo 8 anni di carcere torna a Casal di Principe il fratello di O’Padrin: CASAL DI PRINCIPE – Ha scontato la sua pena, dopo otto anni, Corrado Russo, fratello del boss Giuseppe, detto O’ Padrino. Corrado Russo, arrestato nel 2015, è stato condannato a otto anni per ...