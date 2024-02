(Di mercoledì 21 febbraio 2024) A partire dagli inizi del Duemila uno degli stili più apprezzati nell’arredare unaè loo scandinavo, che coniugano minimalismo, accoglienza e ordine con atmosfera intima, protetta e raccolta. È anche loadatto a chi è attento all’ambiente e alla sostenibilità. Il materiale principale, infatti, è il legno chiaro (come quello di pino e di betulla). Pere biancheria sono usati anche molti tessuti naturali come il cotone, il lino e la lana. Sul fronte cromatico, il bianco la fa da padrone, anche in abbinamento al nero o marrone (per creare un po’ di contrasto), assieme a grigio, beige, sabbia e tonalità come il rosa cipria, il carta da zucchero e il verde salvia, Un’altra caratteristica distintiva sono le geometrie nette e definite delle forme, mitigate anche da cerchi e ...

Quando pensiamo alla moda italiana, al design italiano e all’eleganza italiana, cosa ci viene in mente? Ma soprattutto, come possiamo incorporare ... (moltouomo)

Quando pensiamo alla moda italiana, al design italiano e all’eleganza italiana, cosa ci viene in mente? Ma soprattutto, come possiamo incorporare ... (moltouomo)

Casa in stile nordico, la guida definitiva per i migliori arredi scandinavi: Per arredare la casa in stile nordico bisognerebbe vedere se ci sono le condizioni di partenza. Gli ambienti che si sposano bene con queste atmosfere e con ciò che le contraddistingue sono soprattutto ...

Come arredare una casa in stile Montessori stanza per stanza: Dalla cameretta alla cucina sino bagno, tutti i trucchi per arredare casa stimolando l’autonomia del bambino seguendo il metodo Montessori.

Come arredare una casa in stile anni 80: Dai colori audaci al mix di materiali, passando per immancabili accessori iconici: la casa anni 80 è un’esplosione di gioia ed eccentricità.