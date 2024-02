Carol Maltesi | uccisa e fatta e pezzi | dal femminicida 39mila euro al figlio della vittima

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Ildiha devolutoal: Davide Fontana, recentemente condannato a 30 anni per l’omicidiodonna, ha versato parte del suo Tfr al bambino. Il piccolo era rimasto orfano a sei anni dopo che l’uomo aveva ucciso a martellate, sgozzato e fatto ala madre, per poi spacciarsi per lei al telefono con i conoscenti. Dopo il femminicidiodonna, avvenuto l’11 gennaio 2022 a Rescaldina, in provincia di Milano, l’uomo aveva gettato il cadavere in un burrone all’interno di alcuni sacchi dell’immondizia, notati da un passante a due mesi dal delitto. I due avevano in precedenza avuto una relazione sentimentale. ...

