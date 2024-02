Carol Maltesi | l' ex fidanzato Davide Fontana condannato all' ergastolo «Premeditazione e crudeltà» Lui | «Darei la vita per tornare indietro»

Ergastolo. Questa la pena decisa dai giudici della corte d'Assise d'appello di Milano per Davide Fontana , l'ex bancario di 44 anni imputato per ... (today)

Omicidio Carol Maltesi, Fontana condannato all'ergastolo: La Corte d'Assise d'appello di Milano ha condannato all'ergastolo Davide Fontana, il bancario 45enne che l'11 gennaio del 2022 uccise l'ex fidanzata Carol Maltesi nell'abitazione di lei a Rescaldina, ...

Fontana: "Darei la vita per tornare indietro": Passerò il resto dei miei giorni a cercare di aiutare gli altri". L'omicidio di Carol Maltesi Fontana uccise Maltesi, con la quale aveva avuto una relazione da lei interrotta, l'11 gennaio 2022 nella ...

Omicidio Carol Maltesi, sì alle aggravanti: ergastolo in Appello per Davide Fontana: I giudici della corte d'Assise d'appello di Milano hanno condannato all'ergastolo "in parziale riforma" delle sentenza di primo grado Davide Fontana, l’ex bancario di 44 anni imputato per aver ucciso, ...