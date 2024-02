Carol Maltesi | l' ex fidanzato Davide Fontana condannato all' ergastolo «Premeditazione e crudeltà» Lui | «Darei la vita per tornare indietro»

La Corte d’Assise d’appello di Milano ha tramutato in ergastolo la condanna per Davide Fontana , il bancario 45enne che l’11 gennaio del 2022 Uccise ... (open.online)

Nel procedimento d’appello per l’omicidio di Carol Maltesi , avvenuto l’11 gennaio 2022 a Rescaldina, nel Milanese, la Corte d’Assise d’Appello di ... (ildifforme)

Le aggravanti della premeditazione e della crudeltà, escluse in primo grado, sono state riconosciute dalla Corte d'Assise d'appello di Milano che ha ... (ilmattino)

Il pianto liberatorio della zia: "Fontana deve pagare per il male fatto a Carol": Scoppia in un pianto liberatorio Anna, la zia di Carol Maltesi, dopo la pronuncia della sentenza d’appello con cui i giudici dell’Assise di Milano hanno condannato l’ex fidanzato della nipote, Davide ... ilgiorno

Uccisa e fatta a pezzi dall’ex . Arriva la condanna all’ergastolo. La zia di Carol: ora fatta giustizia: Davide Fontana ammazzò la 26enne Carol Maltesi e occultò il cadavere nel freezer. In primo grado prese 30 anni, in Appello riconosciute le aggravanti di premeditazione e crudeltà. Ergastolo, in ... ilgiorno

Condannato all’ergastolo senza isolamento diurno il bancario Davide Fontana per l’omicidio di Carol Maltesi: La Corte d’Assise d’appello di Milano ha emesso una sentenza che ha confermato l’ergastolo per Davide Fontana, bancario colpevole dell’omicidio efferato di Carol Maltesi avvenuto nell’11 gennaio del 2 ... online-news