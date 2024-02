Caratteristiche immunitarie dei tumori | ricercatrice del Biogem tra gli autori dello studio pubblicato da Cell

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) La giovane Francesca Pia Caruso, membro del Laboratorio di Bioinformatica e Biologia Computazionale dell’Istituto irpino, insieme ad alcuni suoi colleghi, in larga parte provenienti da atenei statunitensi, è fra gliprincipali di unosulla prestigiosa rivista, per l’analisi molecolare delledei. Nello specifico, il team di ricercatori, grazie a un approccio multi-omico, è riuscito a caratterizzare il microambiente tumorale e le relative interazioni con leule tumorali in oltre mille campioni neoplastici in dieci diversi tipi di cancro. “Il nostro contributo – spiega la dottoressa Caruso – ha portato all’identificazione di sette diversi sottotipi immunitari, associati a specifiche ...