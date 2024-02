Cantera giallorossa | non solo Carfora | in rampa di lancio l’attaccante Perlingieri

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNon c’èLorenzoa rendere lustro al settore giovanile del Benevento con la formazione Primavera che si coccola il bomber Mario(classe 2005). I suoi gol stanno consentendo ai giallorossi di essere in piena corsa per quella che sarebbe una storica promozione nel torneo Primavera 1, con la classifica che vede il Benevento a -1 dalla capolista Cesena in un entusiasmante testa a testa con le due squadre che hanno ormai fatto il vuoto alle loro spalle. Da urlo i numeri di, capace fino ad ora di realizzare 23 gol in appena sedici presenze, tanto da guadagnarsi anche la prima convocazione di mister Auteri contro la Turris. Piede sinistro,originario di Torre Annunziata sta impressionando tutti e il suo nome è finito sui taccuini di ...