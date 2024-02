Canottaggio Dalla Svezia al Roffia per una settimana speciale

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Tre squadre svedesi dihanno fatto visita al bacino remiero di Roffi di a San Miniato, per dare inizio ad unadi allenamenti sotto la supervisione degli istruttori esperti della Canottieri San Miniato. Gli atleti, provenienti da Stoccolma e Malmo, rappresentano nazionalità diverse, tra cui brasiliani, russi, tedeschi, inglesi, canadesi e svedesi. I club dihanno selezionato il lago dicome sede per condurre un programma di specializzazione, coordinato e concordato con i tecnici della Canottieri San Miniato. Lo stage si svolgerà per un’intera, dal 18 al 25 febbraio. Questo evento significativo evidenzia l’importanza strategica dell’impianto diper promuovere l’attività a livello nazionale e internazionale. L’assessore Loredano ...

