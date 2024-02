(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Ilguerra alla presidenza russa Borisha annunciato che la Corte Suprema ha respinto il suocontro la bocciatura della sua candidatura per le elezioni presidenziali di marzo che dovrebbero vedere la riconferma di Vladimirper un nuovo mandato. "La Corte Suprema della Federazione Russa ha respinto il miocontro il rifiuto della registrazione", ha scrittosui social media, aggiungendo che contesterà tale decisione.

