Campionati provinciali Grosseto Libertas Cinque medaglie d’oro

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)titoliprimi posti.. E tante soddisfazioni personali e di squadra. E’ stato un mese di febbraio da incorniciare per il Gruppo Sportivo Pattinaggio Artistico, società di pattinaggio artistico di via Portogallo , che nel mese di Carnevale ha messo a segnosuccessi che di "scherzo" hanno veramente ben poco. Grandi risultati per il sodalizione grossetano che ha fatto centro con atleti giovani e giovanissimi: Nina Varani, Maxime Folgori, Ester Lazzari, Giulia Rocchi, Merilù Mejia Almonte. Questi i giovani pattinatori del Gs Pattinaggio Artisticoche sono andati a segno. Quando la vittoria non è per niente scontata ...

