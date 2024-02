Camerieri e commessi

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Le proposte di lavoro pubblicate agli sportelli del Centro per l’impiego di La Spezia. Per candidature, https://formazionelavoro.regione.liguria.it 1 MAGAZZINIERE Società operante nel settore nautico ricerca un magazziniere. La risorsa dovrà occuparsi della gestione e movimentazione dei materiali e delle attrezzature. Saranno valutate anche persone senza esperienza con effettivo interesse ad essere formati nel ruolo. Richiesta patente B e mezzo proprio. Tempo determinato full time con possibilità di sviluppi. Sede Follo. Offerta 53021 1 CAMERIERE Ristorante e bar ricerca cameriere ai tavoli. La risorsa dovrà occuparsi della presentazione menù, servizio ai tavoli, riordino finale. Si richiede esperienza anche minima nelle mansioni, conoscenza lingua inglese a livello almeno pre-intermedio, disponibilità a lavorare nei week-end e festivi. Tempo determinato da aprile ad ottobre. Turni ...

