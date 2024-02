Calzona | “Mi aspetto tanto da Osimhen” | poi il siparietto con De Laurentiis nello spogliatoio

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Francescosi prepara al debutto sulla panchina del Napoli contro il Barcellona. Le sue parole nel pre partita. Manca sempre meno al big match di questa sera allo Stadio Maradona. Il Napoli affronterà il Barcellona di Xavi Hernandez. Gli azzurri hanno vissuto una viglia travagliata con il cambio in panchina. Aurelio De, dopo il pareggio casalingo contro il Genoa, ha scelto di esonerare l’amico Walter Mazzarri. Al suo posto è arrivato Francesco, attuale ct della Slovacchia che terrà il doppio incarico. L’ex vice di Maurizio Sarri non ha avuto molto tempo per preparare il match. Il suo apporto si vedrà certamente nelle prossime settimane, ma al momento c’è un super match da affrontare. Napoli-Barcellona, parlaPersi tratta del debutto sulla panchina di una ...