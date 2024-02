Calderone | irregolarità edilizie al 76%

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) 14.40 Nel 2023 nelle ispezioni "in edilizia il livello diregistrato è stato pari al 76,48%, con un tasso dimedia che supera l'85,2% nel caso di aziende impegnate in lavori collegati al Superbonus 110%". Così la ministra del Lavoro,,nell'informativa al CdM sulla sicurezza, seguita da "ampio e proficuo confronto". Sul crollo di Firenze,a quanto si apprende, ha detto che per "l'accertamento dei fatti è ancora al lavoro la polizia giudiziaria".In prossimo CdM misure per più sicurezza e ispezioni.