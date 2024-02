Calcio | una carica già ricoperta in passato dal padre Giorgio Mori presidente onorario del Canaletto

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) NuovoalSepor, compagine calcistica che milita nel girone B di Promozione e con un settore giovanile di grande tradizione. La storica società gialloblù ha deciso di conferire l’incarico dititolare della Sepor una delle più grandi realtà sui lavori portuali, continuando e rinsaldando un sostegno ed un impegno che lega da più di trent’anni l’azienda al. Grande soddisfazione dellaSabrina Benassi cheabbia accettato. Unagiàindalcavaliere Cesare, in linea con una tradizione che ha ...

Rientrava a Quarto dopo aver arbitrato una partita di Prima Categoria: non ce l'ha fatta Fabio Buoninsegni , 22 anni . Si è spento dopo 2 giorni in ... (fanpage)

Non ce l’ha fatta Fabio Buoninsegni, 22enne arbitro di calcio vittima di un Incidente stradale avvenuto sabato scorso mentre tornava a casa dopo ... (thesocialpost)

Inter, Arnautovic piega l'Atletico Madrid. 'Uno dei gol più importanti in carriera': I ragazzi sono stati bravissimi perché abbiamo giocato contro una squadra fisica, tecnica. Non era ... ma questo è il calcio. Sarà un ritorno difficile ma ci prepareremo nel migliore dei modi', spiega ...

Champions: Inzaghi, rammarico aver vinto con solo gol di scarto: "La partita mi lascia una buonissima sensazione per la prestazione che hanno fatto i ragazzi contro una squadra fisica e tecnica. C'è il rammarico di aver vinto con un solo gol di scarto, abbiamo vinto il primo tempo ma ci sarà un secondo tempo difficile al ritorno. Sono contento per Arnautovic, è ...

Inzaghi continua a pensare in grande. Anche l'Atletico s'inchina al suo contropiede: Solo che il calcio non finiremo mai di decifrarlo abbastanza, non fai tempo a capire una cosa che ti smentisce. E quando mancano dieci minuti alla fine è proprio Arnautovic a sbloccare la partita. Su ...