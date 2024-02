Calciomercato Milan – Attaccante | le quattro alternative a Zirkzee

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Joshuaè il principale obiettivo delin attacco per il prossimoestivo. Occhio, però, anche a 4 bomber di razza

Calciomercato Milan , prove di accordo con Joshua Zirkzee: il giocatore vorrebbe rimanere in Italia e la dirigenza rossonera prepara il colpo Il ... (dailymilan)

IL PENSIERO - Jacobelli: "Calzona si è presentato con pragmatismo, mi auguro che riesca a riaccendere il Napoli": È una vittoria importante per l’Inter, ma anche per il ranking uefa stagionale che alla luce della prossima Champions è fondamentale anche per la crescita del nostro calcio. Speriamo che il Napoli ...

Monza, occhio nero per Di Gregorio. Caldirola: "Eri già brutto": Il portiere si è fatto male durante la partita con il Milan: simpatico il botta e risposta con il compagno di squadra ...

Blog: Milan: tempo di riflessioni...: Carraro, Fraizzoli, Moratti, Agnelli, Viola, Lauro, Ferlaino e tantissimi altri, quanta della loro notorietà è da collegare al calcio Lo stesso Silvio, il Presidentissimo, che ha versato ingenti ...