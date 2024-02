Calcio under 19 | al Viareggio finisce l’avventura dei rossoblù contro gli ungheresi di Budapest L’Imolese si ferma agli ottavi Non basta il rigore di Manes

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) HONVED2 IMOLESE 1 HONVED: Papp, Bencsetler, Gaspar, Horvath, Kaczvinszki, Kalocsany (31’st Bako), Kocsis, Nagy (11’st Szabolcs), Pinter (11’st Menyhart), Sebestyen (31’st Hancz), Simon (31’st Gyenes). A disp. Molnar, Balogh, Kubitsch, Szelenyi, Toth. All. Kurucsai. IMOLESE: Laukzemis, Gospodinov, Manzoni (41’st De Chiara), Rama (20’st Carpano), Dandini (30’st El Archi), Dragoi (30’st Brescia), Vlahovic, Kashari (30’st Guidi),, Suarez (20’st Molla), Camara (30’st Dall’Osso). A disp. Bovo, Cinquemani, Mengoli, Giuliano, Gandolfi, Maraschi, Betto. All. Casadio. Arbitro: Conti di Genova. Reti: 35’pt Simon, 44’st Hancz, 52’st rig.. Note: ammoniti Kaczvinszki, Kocsis, Szabolcs, Gospodinov, Brescia. Si interrompedi finale, ...

Mercoledì in campo solo il girone B regionale mentre nel girone A e C è finito il girone d’andata . Poi una lunga pausa fino al 10 marzo. Il girone A ...

Per il secondo anno consecutivo, il Milan si aggiudica la Viareggio Women's Cup, battendo per 4 - 0 la rappresentativa della L.N.D.: ... al 10' Cesarini cala il tris su calcio di rigore. Al 41' ecco il poker , firmato da Maria Vittoria Cappa. RAPPRESENTATIVA UNDER 19 (4 - 1 - 4 - 1): Cazzioli; D'Alberto, Di Gesualdo , Apicella , ...

Junior TIM Cup - Keep Racism Out riparte da Sassuolo: ...under 14 rivolto agli oratori delle città le cui squadre militano nella Serie A TIM 2023/2024. I giovani atleti verranno coinvolti in incontri di sensibilizzazione con i campioni del grande calcio, ...

Volley - Gas Sales Piacenza: Manuel Zlatanov e Lorenzo Antonio Basso al lavoro con la Nazionale U17: ...Lorenzo Antonio Basso da giovedì 22 febbraio saranno al lavoro a Pordenone con la Nazionale Under ... Calcio Giovanile - Alsenese: "Insulti razzisti, abbandoniamo il campo", Academy Moretti: "È tutto ...