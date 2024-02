Jaka Bijol , difensore dell’ Udinese , è nel mirino di vari top club in Serie A. Lo sloveno è però concentrato in bianconero Jaka Bijol è stato uno ... (calcionews24)

Udine, 18 feb. (Adnkronos) - Si dividono la posta in palio Udinese e Cagliari. Si chiude 1-1 la sfida in Friuli. La squadra di Cioffi sale così a 23 ... (liberoquotidiano)

Udinese, Deulofeu verso l’addio al calcio: “Da mesi so che potrei non giocare mai più più”: L'attaccante catalano dell’Udinese è fuori praticamente da un anno e mezzo, dopo l'infortunio di metà novembre 2022 nella trasferta di Napoli, prima della sosta per il Mondiale. Rientrò a gennaio 2023 ...

Calcio: Udinese. Deulofeu "Da mesi so che potrei non tornare in campo": 'Sto vivendo un vero calvario', dice l'attaccante spagnolo ROMA (ITALPRESS) - 'Un calvario'. Gerard Deulofeu definisce così il periodo che ...

Arbitri: Maresca fermato, Orsato per Atalanta-Milan e Doveri all’Inter: Nuova chance per Abisso: dirigerà Bologna-Verona Dopo le polemiche in Juve-Udinese si rivede anche Abisso (in B la settimana scorsa per Sampdoria-Brescia): il discusso fischietto siciliano arbitrerà ...