Calcio | Fiorentina Kouamè ricoverato per malaria

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Il giocatore risultato positivo al test dopo la comparsa di febbre e malessere FIRENZE - Vincenzo Italiano dovrà continuare a fare a meno di Christian. L'attaccante, rientrato dalla Coppa d'Africa vinta con la sua Costa d'Avorio, "in seguito a comparsa di febbre e malessere generale nella not

Empoli, 18 feb. (Adnkronos) - Termina in parità 1-1 il derby toscano tra Empoli e Fiorentina. Un punto che serve più alla squadra di Nicola in ... (liberoquotidiano)

Empoli, 18 feb. (Adnkronos) – Termina in parità 1-1 il derby toscano tra Empoli e Fiorentina. Un punto che serve più alla squadra di Nicola in ... (calcioweb.eu)

Il club Viola inizia a muoversi in vista del prossimo mercato. Individuato un altro profilo proveniente dai giallorossi L’asse di Calciomercato ... (calcionews24)

Calcio: Kouamé ricoverato a Firenze, ha contratto la malaria: (ANSA) - FIRENZE, 21 FEB - La Fiorentina ha comunicato che il giocatore Kouamé, rientrato a Firenze sabato scorso dopo aver vinto con la Costa d'Avorio la Coppa d'Africa, "in seguito a comparsa di ...

LIVE FV, Roma-Fiorentina 0-0: incrocio dei pali di Pisilli: 25' - Mamma mia che chance per la Roma! Prima crolla in area Cherubini e la Roma reclama per un rigore, poi Pisilli tira una sassata che si schianta sull'incrocio dei pali ...

Agostinelli: "Lazio La mancanza di Milinkovic Savic si fa sentire": AGOSTINELLI FIORENTINA LAZIO INTERVISTA - Andrea Agostinelli, ex calciatore, parla delle lacune di formazione biancoceleste e su Milinkovic..