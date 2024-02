Calcio | Europa League | Roma verso gli ottavi | all' Olimpico quote giallorosse contro Feyenoord

(Di mercoledì 21 febbraio 2024), 21 feb. (Adnkronos) - La prima volta europea di De Rossi da allenatore dellaha convinto tifosi, addetti ai lavori e bookie. L'1-1 strappato in Olanda ha spostato l'ago della bilancia in ottica passaggio del turno: una settimana fa entrambe le squadre si giocavano aglidia 1,85, mentre ora, alla vigilia della gara di ritorno, la quota dei giallorossi è scesa a 1,50 su Planetwin365,il 2,36 del. Giallorossi avanti anche per la vittoria nei novanta minuti, proposta a 2,10 su William Hill, mentre i segni «X» e «2» sono in lavagna a 3,40. Si prevede una gara da Goal, come all'andata e come nei due precedenti all', il 2-1 dello scorso anno (4-1 dopo i supplementari) e l'1-1 del 2015: l'ipotesi è ...

La partita di mercato per Zirkzee: le carte del Milan e quelle delle altre big: Sesko più attaccante puro, Zirkzee più... nove e mezzo. Sesko più fisico, Zirkzee più talentuoso. Sesko più testato in Europa, Zirkzee nettamente migliore in stagione, già leader della sua squadra.

Milan, l’Europa League diventa fondamentale per la permanenza di Pioli | Le ultime: L’unico modo per salvare la stagione sarebbe la vittoria dell’Europa League che, arrivati a questo punto, diventa l’obbiettivo principale per i rossoneri. Pioli si gioca la panchina in Europa La ...

Manchester United, scende in campo Jim Ratcliffe: ma solo l'inizio del nostro viaggio per riportare il Manchester United ai vertici del calcio inglese, europeo e mondiale, con strutture di livello mondiale per i nostri tifosi. Il lavoro per ...