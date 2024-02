Caffè delle Mura pronto a riaprire ”Ecco come sarà la nostra gestione“

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Un locale da far rivivere non per pochi momenti al giorno, ma per il maggior numero possibile di ore e per tutto l’anno, destinato, prima di tutto, ma non solo, ai lucchesi .l’obiettivo della nuovadel Caffétargata Umberto srl, ovvero i titolari della pizzeria di piazza Napoleone che nel novembre scorso si sono aggiudicati l’asta per ladel locale. ù Il primo taglio del nastro, quello relativo a una parte dell’area esterna allo stabile, segnatamente la parte del baluardo che si affaccia verso Porta San Pietro, è ormai imminente. Verso la metà di marzo scatterà il via,confermano i fratelli Umberto e Simone Costa. Nei giorni scorsi sono iniziate le operazioni di risistemazione del giardino, del chiosco che fungerà da bar e dell’impianti ...