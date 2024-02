Buoni pasto | sequestro 20mln e 4 avvisi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) 10.27 I vertici della società Edenred Italia, specializzata neie ticket restaurant, sono indagati a Roma in una indagine che ha portato aldi 20 milioni di euro. Alla società e a 4 persone il Pm contesta i reati di truffa aggravata, turbativa d'asta in concorso e illeciti amministrativi, per fatti nel periodo tra il 2021 e il 2023. Per ottenere il punteggio massimo negli appalti, "artifici e raggiri", "false dichiarazioni sulle condizioni agli esercenti" e "falsi accordi di convenzione", scrive il Gip.