Buone notizie | la tassa di soggiorno è diventata un tesoro da 700 milioni per città e comuni

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Ladicostituisce un vero e proprio tesoretto italiano. Nel 2023 infatti per la prima volta è stata superata quota 700(702 per la precisione) con una crescita rilevante del 10%. Crescita legata al grosso successo del turismo in tutta la penisola ed al fatto che la platea diche chiedono la «gabella» a chi pernotta lontano da casa sta anch'essa aumentando. Sono 1.013 infatti iche nel 2023 hanno incassato imposte dai turisti, con una crescita costante ed inarrestabile. Secondo un’indagine dell’osservatorio nazionale sulladisi tratta di un dato record giustificato non solo dall’aumento del numero deiche oggi aderiscono all’iniziativa, ma dovuto anche all’aumento degli importi richiesti ai ...