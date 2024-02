Bundesliga | stop agli investitori stranieri dopo le proteste dei tifosi

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Laha deciso di fare un passo indietro sugli investimentinelle societàledeile numerosedeisull’aperturaesteri, laha deciso di fare un passo indietro: si tratta di una vittoria dei gruppi di, che in Germania hanno un coinvolgimento maggiore – dato dall’azionariato popolare – nelle vicende dei club. Di seguito una nota della federazione. «Non sembra più possibile portare avanti il processo con successo. Anche se c’è un’ampia maggioranza a favore della necessità imprenditoriale della partnership strategica, il calcio professionistico tedesco si trova nel mezzo di un test cruciale ...

I tifosi tedeschi ‘vincono’ la loro battaglia: stop agli investimenti privati in Germania | OneFootball: Con un comunicato della Federazione tedesca, infatti, si annuncia lo stop alla possibilità di investimenti privati in Bundesliga. Una notizia che aveva scatenato l’ira dei tifosi che con proteste ...

Tuchel lascia il Bayern a fine stagione: esodo allenatori continua: Dopo il manager del Liverpool e il tecnico del Barcellona, che con ampio anticipo hanno annunciato l'addio alle rispettive panchine, ecco lo stop anche per Tuchel ... In 11 mesi ha vinto la Bundesliga ...

Germania, le proteste dei tifosi fanno effetto: stop agli investimenti privati in Bundesliga: Dopo settimane di striscioni, proteste e contestazioni avvenute nei modi più bizzarri, in Germania arriva lo stop definitivo agli investimenti privati in Bundesliga. Lo ha deciso all'unanimità il ...