Bundesliga | stop a investitori esterni dopo le proteste dei tifosi

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Il comitato esecutivo della Lega calcio tedesca ha deciso, nella riunione straordinaria di oggi, di declinare l’accordo con i possibiliper una partnership di marketingledeidurante le partite degli scorsi turni di. “Non sembra più possibile portare avanti il processo con successo. Anche se c’è un’ampia maggioranza a favore della necessità imprenditoriale della partnership strategica, il calcio professionistico tedesco si trova nel mezzo di un test cruciale che sta causando grandi controversie non solo all’interno della lega tra i club, ma in alcuni casi anche all’interno dei club tra professionisti, allenatori, dirigenti di club, organi di controllo, assemblee generali e comunità di, che stanno mettendo ...

Tuchel lascia il Bayern a fine stagione: esodo allenatori continua: Dopo il manager del Liverpool e il tecnico del Barcellona, che con ampio anticipo hanno annunciato l'addio alle rispettive panchine, ecco lo stop anche per Tuchel ... In 11 mesi ha vinto la Bundesliga ...

Andreas Brehme morto a 63 anni, chi era: lo scudetto con l'Inter nell'89 e il rigore in finale con l'Argentina a Italia 90: Nel 1987, dopo una Bundesliga e una Supercoppa con i bavaresi, il suo sbarco in Italia. Arrivò all’Inter e diventò, appunto, uno dei calciatori più importanti della squadra di Giovanni Trapattoni. Nel ...

GERMANIA, Proteste per ok a investitori stranieri: stop a match: (ANSA) - ROMA, 17 FEB - In Germania continuano le proteste dei tifosi dopo il via libera all'ingresso di investitori stranieri e fondi privati in Bundesliga. I supporter delle varie ...