Bundesliga | la protesta dei tifosi funziona | retromarcia della Lega sulle proprietà straniere

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Palline da tennis, biglie e persino monete di cioccolato. Si può dire che sui campisi vede di tutto e mai quanto nelle scorse settimane questa affermazione è stata vera. Il motivo? La singolaredeidi molti club tedeschi, contrari all’accordo che la federazione locale, la Dfl, stava per sottoscrivere con alcuni investitori privati per la cessione dell’8% dei futuri diritti televisivi in cambio di liquidità per la promozione internazionalestessa. Una forma di opposizione, quella dei supporter delle squadre tedesche, che non è passata inosservata, al punto da esasperare anche diversi club e giocatori, costretti a interrompere il gioco per far fronte ad un campo letteralmente invaso da oggetti di diverso tipo. Il lancio di palline da ...