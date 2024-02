Bugo arriva in tribunale senza salutare Morgan Lui | «Non pensavo si potesse arrivare a tanta vanità» – Il video

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Stanno diventando virali le immagini dello scontro traaldi Imperia. I, diffusi dal quotidiano Imperia Post, mostrano le immagini dell’udienza tenutasi ieri tra i due artisti.ha denunciato l’ex collega per diffamazione. Con lui aveva duettato (e si era scontrato) sul palco del Festival di Sanremo., davanti alla freddezza di Bugatti, ha replicato: «Non mi ha nemmeno salutato e questo la dice lunga sulle nostre posizioni. Da una parte c’è la mia posizione umana e dialogante assolutamente normale, dall’altra parte c’è qualcosa di un po’ inquietante. Nonsire a questi livelli di». Visualizza questo post su Instagram ...

