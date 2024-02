Brutta notizia per la Fiorentina | Kouame ha contratto la malaria | il comunicato

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) L'attaccante ivoriano, da poco tornato in Italia dopo aver vinto il torneo, si è sentito male durante la notte

News tv. “Grande Fratello” , questa sera, mercoledì 21 febbraio 2024, andrà in onda la trentottesima puntata del reality show Mediaset. La diretta ... (tvzap)

Omicidio Maltesi, la legale della madre: «Ora il figlio di Carol saprà che chi ha ucciso la mamma è all’ergastolo»: «La cosa brutta, che davvero ha dato fastidio, è che Fontana abbia fatto tante volte il nome del piccolo in aula, chiedendogli scusa, e questo non è ammissibile per strumentalizzare un'eventuale ...

Fiorentina, Kouame positivo alla malaria: il comunicato del club: Brutta notizia in casa Fiorentina. I viola dovranno fare a meno di Christian Kouame dopo che l'ivoriano, al ritorno dalla Coppa d'Africa ha contratto la malaria, come confermato dalle analisi a cui si ...

Dopo Traorè anche Kouamè ha contratto la malaria, la nota della Fiorentina: Una brutta notizia per la Fiorentina arrivata in queste ore: dopo Nico Gonzalez, ancora in affanno, e un Arthur lontano dalla forma migliore, Vincenzo Italiano perde anche Christian Kouamé, da poco ...