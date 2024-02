Bruna Alexandre fa la storia del ping pong | con un braccio solo trascina il Brasile ai Mondiali

Equipe feminina bate Hungria e segue fazendo história no Mundial: O time feminino do Brasil segue fazendo história no Campeonato Mundial por Equipes de tênis de mesa. Nesta terça-feira (20), o trio formado por Bruna Alexandre e as irmãs Giulia e Bruna Takahashi gara ...

Brasil cai para a Coreia e encerra campanha histórica no Mundial: Vitórias em sets diretos de Jeon Jihee (21ª) sobre Giulia Takahashi (86ª), com parciais de 11/9, 11/7 e 11/2; de Lee Zion (44ª) contra Bruna Alexandre (227ª), por 11/5, 11/8 e 11/4 no placar; e de ...

Em cena de partir o coração, Zinha tira Jupará do caixão e revela o maior segredo de José Augusto em Renascer: Em cenas que estão previstas para irem ao ar em breve em Renascer, Zinha (Samantha Jones) confessará para Morena (Ana Cecília Costa) que José Augusto (Renan Monteiro) foi o culpado pela morte de ...