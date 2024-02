Brehme | la classe operaia ora è in Paradiso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Quell’8 luglio del 1990, quando l’arbitro assegnò il rigore che poteva decidere la finale mondiale tra Germania e Argentina, beh, sugli spalti dell’Olimpico in molti pensammo che sul dischetto si sarebbe presentato Matthaeus, il leader tedesco dell’Inter. Oppure Voeller, idolo dei romanisti. O ancora Hassler, pupillo degli juventini. E invece no. A prendersi il pallone che scottava, il pallone della carriera e di una vita, ci andò lui, Andy, ruvida espressione del calcio teutonico, animadel gruppo di fuoriallenato dal carismatico Franz Beckenbauer. E in un attimo fu chiaro che c’era un senso, nell’episodio solo in apparenza secondario: toccava ad un proletario del pallone far piangere a dirotto l’artista supremo, il mitico Diego Armando Maradona. Perché è vero, talvolta gli estremi si toccano e dalla ...