Botte e frustate a un bimbo di 5 anni | fermate la mamma e la zia Il piccolo ai poliziotti | «Avevo disobbedito»

Botte e minacce ai bimbi dell'asilo di Villafrati, maestra condannata a cinque anni: Schiaffi e frustate nell'asilo di Villafrati, la maestra arrestata ai bimbi: 'Vi taglio la lingua' L'indagine scaturisce dalla denuncia della mamma di uno dei cinque bambini fra i 3 e i 5 anni che la ...

Pavia, botte e frustate ai figli per i brutti voti: genitori indiani condannati a risarcire i due adolescenti: La notizia risale a tre anni fa, ma torna di attualità oggi per una sentenza che rischia di passare alla storia . Picchiati in casa per colpa della pagella, choc a Pavia. Protagonisti della triste ...

