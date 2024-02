(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Focus anche suidella Bce, giovedì. Londra in controtendenza affossata da Hsbc. Wall Street in calo, indei conti di Nvidia

USA in ribasso in attesa del Fomc: Anche la borsa di Madrid continua a fare bene ... Sulle commodities, continua in leggero rialzo il petrolio sul Wti Crude, ora a 77,44 dollari al barile, mentre il gas naturale sul TTF Amsterdam è ...

Borse Ue in rialzo in attesa dei verbali Fed. A Milano in luce Mediobanca: La Borsa di Tokyo avvia la seduta in territorio negativo, in scia alla correzione degli indici azionari statunitensi appesantiti dalla tecnologia e in attese delle indicazioni dal settore manifatturie ...

Borsa: Milano resta avanti in Europa, lente su verbali della Fed: Non cambia l'andamento delle Borse europee con l'avvio di Wall Street in calo e l'attesa, stasera, dei verbali della Fed e domani della Bce. (ANSA) ...