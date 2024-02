Borsa | l' Europa resta incerta in attesa della Fed | Milano +0 | 7%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) I mercati azionari del Vecchio continente confermano la loro partenza senza una direzione precisa: Londra scende dello 0,8% e Amsterdam dello 0,3%, mentre Parigi e Francoforte salgono dello 0,2%. Madrid è positiva dello 0,4%, conche è la migliore in aumento dello 0,7% nell'indice Ftse Mib. Piazza Affari è spinta soprattutto da Iveco, che cresce del 5% a 11 euro dopo aver faticato a fare prezzo di ingresso agli scambi. Il titolo è sostenuto da un report di Bank of America che ha migliorato il giudizio da neutral a buy e alzato il prezzo obiettivo. Molto bene anche Mediobanca, che cresce del 3,4% in questo caso spinta dagli analisti di Ubs che hanno alzato su piazzetta Cuccia il giudizio sempre da neutral a buy con prezzo obiettivo migliorato. Acquisti comunque su tutto il sistema bancario, con Mps che cresce di oltre tre punti percentuali a quota 3,57 dopo la ...