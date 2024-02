Borsa | l' Europa chiude cauta in attesa dei verbali della Fed

Non cambia l'andamento delle Borse europee con l'avvio di Wall Street in calo e l'attesa, stasera, dei verbali della Fed e domani della Bce. L'indice ... (quotidiano)

Non cambia l'andamento delle Borse europee con l'avvio di Wall Street in calo e l'attesa, stasera, dei verbali della Fed e domani della Bce. L'indice ... (quotidiano)

Borsa: Europa chiude in rialzo, Milano la migliore (+1%) con sprint Iveco e banche: Tra i titoli a Piazza Affari, seduta da incorniciare anche per Iveco che termina le contrattazioni con un rialzo del 5,03% a 11,065 euro. In cima al listino anche Mediobanca (+4,22%) in una giornata ...

USA in ribasso in attesa del Fomc: Anche la borsa di Madrid continua a fare bene ... mentre il gas naturale sul TTF Amsterdam è fermo a 24,20 euro/mwh. Sul valutario, recupera l’euro che risale a 1,08 dollari e 162,46 yen. Per la ...

