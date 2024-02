Borderlands | il trailer ufficiale del film!

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) I fan hanno dovuto aspettare un po’ per vedere qualcosa, ma alla fine è finalmente arrivato: ecco ildel film di, basato sulla famosissima e amatissima saga videoludica! Alla fine, come avevamo previsto dopo aver visto le prime immagini, la Lions Gate Entertainment ha pubblicato online il primodel film di. In molti aspettiamo questo film da tempo, soprattutto tutti quei fan che hanno giocato a tutti i capitoli che compongono la saga videoludica. In realtà la Lions Gate aveva già promesso che avremmo visto ildel film il giorno dopo aver mostrato le prime immagini in cui vediamo i personaggi e alcuni poster dedicato a ognuno di loro. A quanto pare, la casa di produzione cinematografica ha mantenuto la promessa e il ...