Bonus psicologo 2024 | domande dal 18 marzo sul sito Inps Come fare

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Firenze, 21 febbraio– Dal 18e fino al 31 maggioè possibile inviare la domanda all'per richiedere il. Le risorse a disposizione per la Toscana sono circa 316mila euro, su un totale di cinque milioni stanziati a livello nazionale per il 2023. Il contributo, che può arrivare ad un massimo di 1.500 euro, è destinato alle persone che hanno avuto gravi ripercussioni psicologiche a causa della pandemia e della conseguente crisi socio-economica e vogliono beneficiare di un percorso psicoterapeutico.nel 2022, anche stavolta, sarà l'a raccogliere le, stilare le graduatorie ed erogare il. I requisiti Possono richiedere ili residenti in ...

