Bonus edicole | l’8 marzo scade il termine per ottenere il contributo

"L'8 marzo scade il termine per accedere al bonus edicole. Un aiuto una tantum fino a 3.000 euro per sostenere i punti vendita ormai sempre meno presenti sul mercato di prossimità". Così Giuseppe Marinelli, presidente provinciale di Confesercenti Avellino. "La misura – prosegue il dirigente dell'associazione di categoria – costitutisce un utile supporto al settore che ormai da tempo, sul nostro territorio come nel resto del Paese, soffre una profonda crisi. Negli anni trascorsi si sono registrate numerose chiusure. Un fenomeno che ha visto il suo apice negativo tra il 2018 ed il 2019. Tra il 2021 ed il 2022 la contrazione si è attenuata, anche grazie alle misure di sostegno. Il profilo delle attività comunque si è progressivamente trasformato. Oggi quasi la metà degli ...

