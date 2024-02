Bonus acqua potabile | la guida facile Ma attenzione alla data di scadenza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Fino al 28 febbraio 2024 sarà possibile inviare la richiesta per il rimborso decretato dal. Nella legge di bilancio del 2022 erano state messi a disposizione dei fondi per permettere l’instzione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione e raffreddamento. Questi sistemi, infatti, permettono un risparmio idrico non da poco e, perciò, il Governo ha deciso di incoraggiarne l’instzione. Si tratta di un aiuto per avvicinarsi ancor di più verso la sostenibilità e l’eco-friendly. Il credito in questione è pari al 50% e spetta a chi ha optato per questa soluzione nel 2023, da richiedere entro e non oltre laultima stabilita. Questoè accessibile alle persone fisiche, esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali, ...