Bob | Mondiali Winterberg 2024 Tedeschi pronti all’abbuffata di medaglie Gli azzurri provano a farsi valere

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) La pista di(Germania) si appresta a ospitare l’edizionedeidi bob. Come d’abitudine, l’appuntamento si dipanerà sull’arco di un paio di settimane. L’imminente weekend sarà dedicato al bob a due maschile e al monobob femminile. Dopodiché, gli uomini si impegneranno nel bob a quattro e le donne in quello a due. In chiave Italia, alcuni risultati conseguiti nella fase iniziale della stagione hanno generato entusiasmo. In particolare, Patrick Baumgartner si è finanche issato sul podio in una gara disputata a novembre in Cina. Sarebbe tuttavia mendace generare aspettative esagerate. In primis perché quelle competizioni sono state caratterizzate da parecchie assenze di rilievo, in seconda istanza poiché i valori sono cambiati con l’evolvere dell’inverno. Sicuramente c’è la possibilità di incamerare dei piazzamenti ...