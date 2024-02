Blogger russo si suicida dopo aver rivelato la morte di 16 mila soldati ad Avdiivka

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Andrei ‘Murz’ Morozov,e militareavrebbe messo fine alla propria vita in seguito a pressioni e minacce da parte dei suoi superiori per eliminare un post dal suo canale telegram, seguito da oltre 100.000 persone. L’evento, ha rapidamente attirato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica, suscitando dibattiti su questioni cruciali come la libertà L'articolo proviene da Il Difforme.