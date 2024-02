Blitz a Pomigliano | armi | droga e denaro un’intera famiglia indagata

(Di mercoledì 21 febbraio 2024). Madre e figli sono stati arrestati mentre il padre è stato denunciato Ad’Arco i carabinieri della locale stazione hanno effettuato unin un’abitazione di via Mauro Leone. L’operazione ha portato con sédi origine peruvianacon 3 arresti e 1 persona denunciata. Manca poco alla mezzanotte quando i carabinieri hanno bussato alla porta di C.T.C.P., 50enne già nota alle forze dell’ordine. In casa – oltre al marito 52enne – anche i figli della coppia; il 27enne A.J.A.C. e il 20enne J.J.A.C.. I fratelli sono già noti alle forze dell’ordine. Durante la perquisizione sono stati ...

Pomigliano, blitz anti-droga: tra armi e denaro tre arresti e una denuncia in un'intera famiglia: A Pomigliano d’Arco i carabinieri della locale stazione hanno effettuato un blitz in un’abitazione di via Mauro Leone. Durante l'operazione, un’intera famiglia di origine peruviana indagata con 3 ...

Il finto cieco che si ferma a leggere i manifesti mortuari e a fare il bancomat: Di storie di falsi invalidi ne abbiamo viste e lette tante, ma questa del finto cieco forse le batte tutte. Almeno per ora. Per oltre trent’anni un uomo ha infatti percepito l’indennità perché risulta ...

Africa e Sud Europa bloccano il blitz Oms che esautora i governi: A Panama l’asse alla Cop 10 tra Cina, Stati africani e Paesi mediterranei, incluso il nostro, ferma il piano per imporre in automatico le scelte dell’Organizzazione. Intanto, la Commissione tenta l’al ...