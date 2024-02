Blitz a Bologna | viale Lenin diventa via Navalny

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 febbraio 2024), 21 febbraio 2024 -stamattina è stata ’rinominata’ via. Nulla di ufficiale, ma undei ragazzi di Gioventù nazionale, il movimento giovanile vicino a Fratelli d’Italia, che ha sovrapposto un adesivo con il nome del martire russo sopra quello del padre della Rivoluzione d’ottobre. “Riteniamo assurdo che ci sia ancora in Italia una via dedicata a uno dei massimi esponenti del comunismo sovietico. Vogliamo simbolicamente cambiare il nome a questa via e dedicarla al martire politico”, le parole dei ragazzi di Gioventù Nazionale. Ilavrà un seguito in consiglio comunale, visto che il capogruppo di Fratelli d’Italia, Stefano Cavedagna, presenterà un ordine del giorno per chiedere di re-intitolare il...