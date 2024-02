Binasco | l’escape room all' aroma di caffè | è la prima in Italia Quando apre e dove si trova

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)(Milano), 21 febbraio 2024 – Ci sono un mandante, un furto da sventare, un oggetto prezioso ed un luogo lontano, tanti misteri, come in tutte le escape. Ma in questo caso il "gioco di fuga" è all'di. Ideata da Mumac e Mumac Academy, l'accademia di Cimbali Group a, è laine siall'interno del Museo. Dal prossimo 16 marzo i visitatori potranno fare questa esperienza esclusiva, unica nel settore, su prenotazione. Un modo alternativo per trascorrere una serata divertente e sfidare familiari, amici o colleghi nella risoluzione di enigmi e rompicapi. "Mumac Coffee Escape è un’avventura intrigante e al tempo stesso un progetto poliedrico che vuole far vivere l’esperienza del museo in modo originale, ...