Bimba di dieci anni vittima di abusi al parco

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) La bambina ha solo 10. Stava giocando nelvicino a casa e inizialmente era da sola. Poi poco alla volta si sono aggiunti con lei altri coetanei. Lui, un senegalese di 33, si è avvicinato più volte alla bambina fino a sorprenderla alle spalle. Prima l’ha abbracciata e poi palpeggiata. L’uomo è stato rintracciato dai carabinieri della Compagnia di Treviglio, che l’hanno denunciato a piede libero per violenza sessuale su minorenne, ottenendo dal tribunale la misura cautelare dell’obbligo di firma. L’episodio risale a lunedì 12 febbraio e sono avvenuti in un paese della Bassa vicino a Treviglio. Stando al racconto della piccola, il 33enne le si sarebbe avvicinato, sorprendendola alle spalle per bloccarla, come fosse una sorta di abbraccio. Un gesto che avrebbe permesso al 33enne di toccarla più volte. Approfittando ...

Prato, 9 febbraio 2024 – Grande paura oggi pomeriggio al Soccorso, in via Torino. Intorno alle 17 una bambina di 8 anni è caduta dal terrazzo di ... (lanazione)

I film che raccontano Napoli: ... è una commedia surreale che vede protagonista la piccola Assuntina, bimba napoletana che cresce ... sei arresti Coinvolti 285 extracomunitari, avrebbero dichiarato di vivere in Italia da almeno dieci ...

Niente carcere per l'uomo che ha molestato sessualmente una bambina di 10 anni: Ha molestato sessualmente un bambina di dieci anni in un parco in una paese della Bassa bergamasca. Per questo l'uomo, di 30 anni, straniero ... in più di una occasione, si era avvicinato alla bimba, ...

Calcio Giovanile - Alsenese: 'Insulti razzisti, abbandoniamo il campo', Academy Moretti: 'È tutto falso': ... a causa di alcuni insulti razzisti, ha preso la strada dello spogliatoio a dieci minuti dal ... 57enne soccorso in eliambulanza Ingerisce un farmaco per errore, bimba di due anni soccorsa in ...