(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Dal palco dell’Ariston a quello deldi. Tra meno di 48 oresarà ospite deldidi New York, dove parlerà dei temi che le stanno da sempre più a cuore: quelli della lotta al, ale a qualsiasi forma di discriminazione o violenza. L’appuntamento è per giovedì 22 febbraio, quando lo United Network, organizzazione associata al Dipartimento di Global Communications delle Nazioni Unite, promuoverà l’iniziativa “Le arti per la cittadinanza globale” all’interno della conferenza internazionale Global Citizens Model United Nations. La cornice entro la quale la cantante 23enne potrà portare il contributo della sua esperienza e delle sue battaglie. «Crescere e guardare al futuro» sarà il tema del suo ...

BigMama sbarca all'Onu: il discorso al Palazzo di Vetro contro bullismo e body shaming: Ed ero convinta di meritarlo finché ho iniziato a scrivere e ho iniziato a credere moltissimo in me stessa", ha confessato di recente BigMama, al secolo Marianna Mammone, in un'intervista.

