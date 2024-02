Biagiarelli riappare in tv e prende di mira gli agricoltori | colpevoli dell' inquinamento

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Milano terza città più inquinata del mondo e a È sempre Cartabianca si scatena il dibattito. Bianca Berlinguer nel suo programma su Rete 4, lancia la patata bollente a Lorenzoe lo chef risponde prontamente tentando di calmare gli spettatori. “In realtà è la terza città più inquinata del mondo oggi – sottolinea il compagno di Selvaggia Lucarelli – sono rilevazioni quotidiane che poi cambiano”. Il volto televisivo dice di più: “A livello annuale forse si colloca intorno alla cinquecentesima posizione – sottolinea e ricorda – ai nostri polmoni non interessa che lo sia solo oggi o solo domani o solo per tre giorni. Il PM 2.5, che è il valore che poi determina questo indice chiamato AQI cioè indice di qualità'aria, o banalmente le rilevazionio stesso PM 2.5 è una sostanza veramente pericolosa”. Il perché è presto ...

“In molti mi hanno rimproverato scarsa umanità. Ma io non posso, né voglio, chiedere scusa come molti mi hanno pur caldamente suggerito di fare per ... (ilgiorno)

Lorenzo Biagiarelli lascia 'È sempre mezzogiorno' e annuncia il suo ritorno in TV: Del Piero celebra l’Inter e quanto fatto nell’ultimo anno, trovando un’evidente crescita non solo nei risultati ma anche negli interpreti. L’ex capitano della Juventus, a… Leggi ...

Lorenzo Biagiarelli riappare in video dopo settimane di silenzio, non si scusa e lascia il programma ‘È sempre mezzogiorno’: Lo chef, compagno di Selvaggia Lucarelli, torna a parlare sui social del caso della ristoratrice lodigiana Giovanna Pedretti che si è suicidata dopo le accuse di essersi inventata una recensione omofo ...

Lorenzo Biagiarelli riparte da Rete4: "Sarò ospite di Bianca Berlinguer": Lorenzo Biagiarelli non torna a È sempre mezzogiorno, come ha dichiarato in un video su Instagram, ma c'è spazio comunque per ripartire in tv. Glielo concede l'altra sponda, Mediaset. Questa sera, inf ...