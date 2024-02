Beyoncé ha sofferto di psoriasi | la rivelazione avviene per il lancio della sua linea per i capelli

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) In una nuova intervista Queen B ha ricordato di quando da bambina suo padre le applicava l'olio sul cuoio capelluto per calmare il pruritocute. Da queste esperienze e dall'esempio di sua madre parrucchiera è nata l'ispirazione per la sua primahaircare