Berlin Recycling Volleys-Trento oggi in tv | Champions League volley | orario | programma | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)mercoledì 21 febbraio (ore 19.30) si gioca, andata dei quarti di finale della2023-2024 dimaschile. I dolomitici si tuffano nella fase a eliminazione diretta della massima competizione europea affrontando la compagine tedesca. I Campioni d’Italia partiranno con tutti i favori del pronostico e hanno le carte in regola per espugnare la tana dei teutonici, portandosi in vantaggio in vista del confronto di ritorno all’ombra del Monte Bondone.ha già matematicamente conquistato il primo posto nella regular season della Superlega e ora vuole farsi strada nella massima competizione europea, dopo aver perso le finali del 2021 e del 2022 contro i polacchi ...