Benvenuti nel Sannio | l’Oasi Montagna di Sopra di Pannarano FOTO

La saragolla è dialettalmente conosciuta come saraolla, antica varietà di grano duro introdotta in epoca medievale nei territori più interni del ... (fremondoweb)

Splendido è lo spettacolo delle mongolfiere che si innalzano in volo, ogni anno agli inizi dell’autunno, sui cieli di Fragneto Monforte . Il raduno ... (fremondoweb)

In provincia di Benevento c’è un antichissimo borgo di cui parlò per primo Plutarco, associandolo all’epoca dei Sanniti e definendolo come la ... (fremondoweb)